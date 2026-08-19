NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Applied Materials-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 160,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,621 Applied Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 496,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 208,26 Prozent angewachsen.
Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 408,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Applied Materials Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Applied Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.05.23
|Applied Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.21
|Applied Materials Kaufen
|DZ BANK
|16.08.19
|Applied Materials Hold
|Craig Hallum
|16.08.19
|Applied Materials Outperform
|Cowen and Company, LLC
|17.05.19
|Applied Materials Buy
|B. Riley FBR