NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Profitable Applied Materials-Anlage?

20.08.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Applied Materials-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 160,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,621 Applied Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 496,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 208,26 Prozent angewachsen.

Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 408,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net