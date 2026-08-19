DAX 25.959 -0,5%ESt50 6.423 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.136 -0,7%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.491 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Applied Materials-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
422.75 EUR 0.75 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Applied Materials-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 160,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,621 Applied Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 496,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 208,26 Prozent angewachsen.

Applied Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 408,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Applied Materials Aktie News

Werbung

Applied Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Applied Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.05.23 Applied Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.21 Applied Materials Kaufen DZ BANK
16.08.19 Applied Materials Hold Craig Hallum
16.08.19 Applied Materials Outperform Cowen and Company, LLC
17.05.19 Applied Materials Buy B. Riley FBR

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.