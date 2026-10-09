NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

ASML-Investition im Blick

09.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen ASML-Einstiegs gewesen.

ASML-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ASML-Aktie bei 980,54 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,020 ASML-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.769,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.804,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,49 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net