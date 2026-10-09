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ASML-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen ASML-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML Holding NV NY Registered Shs
1,600.00 EUR 15.00 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen

ASML-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ASML-Aktie bei 980,54 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,020 ASML-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.769,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.804,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,49 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.10.18 ASML Neutral B. Riley FBR
17.01.18 ASML Neutral B. Riley FBR, Inc.
20.07.17 ASML Sector Perform RBC Capital Markets
20.04.17 ASML Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.16 ASML Sector Perform RBC Capital Markets

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