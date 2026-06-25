Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in ASML-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

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Am 26.06.2023 wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug an diesem Tag 700,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,428 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.841,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.629,36 USD wert. Mit einer Performance von +162,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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