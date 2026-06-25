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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in ASML-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.570,00 EUR -30,00 EUR -1,88%
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Am 26.06.2023 wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug an diesem Tag 700,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,428 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.841,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.629,36 USD wert. Mit einer Performance von +162,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs

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Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shs

DatumRatingAnalyst
18.10.2018ASML NeutralB. Riley FBR
17.01.2018ASML NeutralB. Riley FBR, Inc.
20.07.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2016ASML Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.10.2005ASML buyBanc of America Sec.
12.04.2005E.ON: BuyDresdner Kleinwort Wasserstein
25.02.2005ASML: OverweightJP Morgan
23.02.2005ASML: BuyCrédit Suisse
DatumRatingAnalyst
18.10.2018ASML NeutralB. Riley FBR
17.01.2018ASML NeutralB. Riley FBR, Inc.
20.07.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2016ASML Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2015ASML UnderperformRBC Capital Markets
16.10.2014ASML UnderperformRBC Capital Markets

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