NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 857,17 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die ASML-Aktie investierten, hätten nun 1,167 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 1.356,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.582,18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,22 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net