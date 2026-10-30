NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren ASML-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das ASML-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ASML-Papier letztlich bei 105,46 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,482 ASML-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 1.675,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.889,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1.488,94 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net