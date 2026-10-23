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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astronics Corp.
50.00 EUR -1.50 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Astronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,27 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 7,536 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 59,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 446,12 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 346,12 Prozent angewachsen.

Astronics war somit zuletzt am Markt 2,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.08.19 Astronics Buy Dougherty & Company LLC
10.05.18 Astronics Hold Canaccord Adams
27.02.18 Astronics Buy Canaccord Adams
04.12.17 Astronics Buy Dougherty & Company LLC
08.11.17 Astronics Buy Dougherty & Company LLC

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