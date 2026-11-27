NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astronics-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Astronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Astronics-Aktie 32,83 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 304,571 Astronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 17.400,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 74,00 Prozent.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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