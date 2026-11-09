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Lukrativer Baiducom-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
71.10 EUR -1.20 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baiducom-Anteile an diesem Tag 168,66 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,929 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 81,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 485,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,46 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.05.19 Baiducom Hold Deutsche Bank AG
17.05.19 Baiducom Buy The Benchmark Company
25.02.19 Baiducom Equal Weight Barclays Capital
22.02.19 Baiducom Buy The Benchmark Company
31.10.18 Baiducom Buy The Benchmark Company

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