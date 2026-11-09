NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 10 Jahren verloren

Lukrativer Baiducom-Einstieg?

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde die Baiducom -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baiducom-Anteile an diesem Tag 168,66 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,929 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 81,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 485,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,46 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung