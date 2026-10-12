NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 12.10.2016 wurde die Baiducom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Baiducom-Papier bei 175,41 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Baiducom-Aktie investiert hat, hat nun 0,570 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (85,33 USD), wäre die Investition nun 48,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,35 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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