NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Baiducom-Anlage unter der Lupe

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 12.10.2016 wurde die Baiducom -Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Baiducom-Papier bei 175,41 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Baiducom-Aktie investiert hat, hat nun 0,570 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (85,33 USD), wäre die Investition nun 48,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,35 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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