NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 162,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,616 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,08 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 30.10.2026 auf 76,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,92 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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