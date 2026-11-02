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NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
70.30 EUR 1.60 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 162,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,616 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,08 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 30.10.2026 auf 76,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,92 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.05.19 Baiducom Hold Deutsche Bank AG
17.05.19 Baiducom Buy The Benchmark Company
25.02.19 Baiducom Equal Weight Barclays Capital
22.02.19 Baiducom Buy The Benchmark Company
31.10.18 Baiducom Buy The Benchmark Company

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