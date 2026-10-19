NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Baiducom-Aktien gewesen.
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Die Baiducom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 120,01 USD. Bei einem Baiducom-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,333 Baiducom-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Baiducom-Papiere wären am 16.10.2026 667,78 USD wert, da der Schlussstand 80,14 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 33,22 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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