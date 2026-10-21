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NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banner gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banner Corp.
67.74 USD -0.43 USD -0.63 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banner-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,70 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 223,714 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 68,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.250,56 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 15.250,56 USD, was einer positiven Performance von 52,51 Prozent entspricht.

Banner war somit zuletzt am Markt 2,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Banner Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Banner nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.10.16 Banner Mkt Perform FBR & Co.
08.07.15 Banner Mkt Perform FBR Capital
31.03.06 Update Banner Corp.: Hold Sandler O´Neill
27.01.06 Update Banner Corp.: Neutral DA Davidson
06.12.05 Update Banner Corp.: Buy Sandler O´Neill

Information

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