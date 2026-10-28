NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnende Banner-Investition?

28.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.

Die Banner-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,38 USD. Bei einem Banner-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,603 Banner-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,13 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net