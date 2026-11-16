NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,69 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,306 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 224,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124,80 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Barrett Business Services eine Marktkapitalisierung von 736,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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