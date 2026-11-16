NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Barrett Business Services-Performance

Vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Barrett Business Services -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,69 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,306 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 224,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124,80 Prozent erhöht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrett Business Services

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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