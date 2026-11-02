NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barrett Business Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

Barrett Business Services-Anlage

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,75 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 42,101 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (32,53 USD), wäre das Investment nun 1.369,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,95 Prozent angezogen.

Barrett Business Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 789,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net