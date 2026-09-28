NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Barrett Business Services-Anlage?

28.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Barrett Business Services-Investment gewesen.

Am 28.09.2025 wurde das Barrett Business Services-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 223,564 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (31,14 USD), wäre die Investition nun 6.961,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,38 Prozent.

Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich jüngst auf 753,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net