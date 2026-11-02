NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren verloren

Blackbaud-Anlage

02.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Blackbaud-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 58,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Blackbaud-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,716 Blackbaud-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 53,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,13 Prozent.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net