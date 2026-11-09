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Blackbaud-Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackbaud Inc.
48.00 EUR 0.40 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Am 09.11.2025 wurde die Blackbaud-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,434 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 943,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,65 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Blackbaud belief sich jüngst auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Blackbaud Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09.10.18 Blackbaud Hold The Benchmark Company
19.07.18 Blackbaud Hold Needham & Company, LLC
22.03.18 Blackbaud Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.18 Blackbaud Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.18 Blackbaud Neutral B. Riley FBR, Inc.

Information

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