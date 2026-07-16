NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingefahren

Frühes Investment

21.07.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 21.07.2016 wurde die BlackBerry -Aktie via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,96 CAD. Wenn ein Anleger damals 10.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.116,071 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.07.2026 13.839,29 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,40 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,39 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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