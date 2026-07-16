DAX 24.933 +0,3%ESt50 6.263 +0,6%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,76 +1,1%Nas 25.786 +1,1%Bitcoin 58.498 +2,4%Euro 1,1407 -0,1%Öl 91,3 +2,4%Gold 4.070 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
8.00 EUR 0.25 EUR 3.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 21.07.2016 wurde die BlackBerry-Aktie via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,96 CAD. Wenn ein Anleger damals 10.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.116,071 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.07.2026 13.839,29 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,40 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,39 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 7,39 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BlackBerry Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

BlackBerry Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BlackBerry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
29.09.17 BlackBerry Sector Perform RBC Capital Markets
15.06.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.16 BlackBerry In-line Imperial Capital