NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in BlackBerry eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BlackBerry-Papier via Börse TSX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,80 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,059 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 1.252,94 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,52 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,29 Prozent.
Der Börsenwert von BlackBerry belief sich zuletzt auf 5,17 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BlackBerry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BlackBerry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent