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Rentabler BlackBerry-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren eingefahren

12.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in BlackBerry eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BlackBerry-Papier via Börse TSX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,80 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,059 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 1.252,94 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,52 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,29 Prozent.

Der Börsenwert von BlackBerry belief sich zuletzt auf 5,17 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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