NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in BlackBerry eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 06.10.2021 wurde das BlackBerry-Papier an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,82 CAD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,602 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 12,94 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.094,75 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,48 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von BlackBerry bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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