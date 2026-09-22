NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingefahren

Frühes Investment

22.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackBerry-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,09 CAD. Wer vor 1 Jahr 10.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hat, hat nun 1.642,036 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.622,33 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Papiers am 21.09.2026 auf 11,95 CAD belief. Damit wäre die Investition um 96,22 Prozent gestiegen.

Alle BlackBerry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,55 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net