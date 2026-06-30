NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackBerry von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BlackBerry-Investment gewesen.
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Am 07.07.2023 wurde die BlackBerry-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,008 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 239,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139,08 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 6,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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