NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackBerry von vor 3 Jahren abgeworfen

BlackBerry-Anlage

16:00

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BlackBerry-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 07.07.2023 wurde die BlackBerry -Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,008 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 239,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139,08 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BlackBerry

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BlackBerry

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung