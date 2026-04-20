NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren bedeutet

Performance unter der Lupe

Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BlackBerry-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,66 USD wert. Bei einem BlackBerry-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,473 BlackBerry-Aktien. Die gehaltenen BlackBerry-Anteile wären am 20.04.2026 635,10 USD wert, da der Schlussstand 5,50 USD betrug. Mit einer Performance von -36,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für BlackBerry eine Börsenbewertung in Höhe von 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net