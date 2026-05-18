NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in BlackBerry eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Die BlackBerry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BlackBerry-Aktie an diesem Tag 8,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.170,960 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 7.470,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,29 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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