DAX24.375 +0,3%Est505.846 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,1%Nas25.812 -1,1%Bitcoin65.705 -0,4%Euro1,1598 -0,5%Öl110,6 +0,8%Gold4.499 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street verliert -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie dennoch leichter: Analysten vor Quartalszahlen reihenweise bullish NVIDIA-Aktie dennoch leichter: Analysten vor Quartalszahlen reihenweise bullish
Home Depot-Aktie in Grün: Weniger Gewinn im neuen Jahr Home Depot-Aktie in Grün: Weniger Gewinn im neuen Jahr
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochrechnung

NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren angefallen

19.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in BlackBerry eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
5,51 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BlackBerry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BlackBerry-Aktie an diesem Tag 8,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.170,960 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 7.470,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,29 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BlackBerry Ltd

DatumMeistgelesen

Analysen zu BlackBerry Ltd

DatumRatingAnalyst
26.12.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
22.12.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
29.09.2017BlackBerry Sector PerformRBC Capital Markets
15.06.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
22.12.2016BlackBerry In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
01.07.2013Blackberry kaufenJefferies & Company Inc.
27.12.2012Research In Motion kaufenGoldman Sachs Group Inc.
30.11.2012Research In Motion buyGoldman Sachs Group Inc.
23.11.2012Research In Motion outperformNATIONAL-BANK
02.10.2012Research In Motion outperformNATIONAL-BANK
DatumRatingAnalyst
26.12.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
22.12.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
29.09.2017BlackBerry Sector PerformRBC Capital Markets
15.06.2017BlackBerry In-lineImperial Capital
22.12.2016BlackBerry In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
20.06.2014Blackberry SellSociété Générale Group S.A. (SG)
02.04.2013Blackberry verkaufenSociété Générale Group S.A. (SG)
27.12.2012Research In Motion verkaufenCitigroup Corp.
12.10.2012Research In Motion sellSociété Générale Group S.A. (SG)
01.10.2012Research In Motion sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BlackBerry Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen