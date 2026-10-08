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Lukrative BOK Financial-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BOK Financial Corp.
112.00 EUR -2.00 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,866 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BOK Financial-Papiere wären am 07.10.2026 108,54 USD wert, da der Schlussstand 125,40 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 8,54 Prozent.

BOK Financial war somit zuletzt am Markt 7,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BOK Financial Aktie News

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Datum Rating Analyst
26.07.18 BOK Financial Market Perform Hovde Group
28.06.18 BOK Financial Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
25.01.18 BOK Financial Market Perform Hovde Group
28.06.17 BOK Financial Outperform Hovde Group
27.04.17 BOK Financial Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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