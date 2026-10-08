NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,866 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BOK Financial-Papiere wären am 07.10.2026 108,54 USD wert, da der Schlussstand 125,40 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 8,54 Prozent.
BOK Financial war somit zuletzt am Markt 7,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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