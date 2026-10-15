NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das BOK Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BOK Financial-Aktie 74,92 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,348 BOK Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 123,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.642,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,26 Prozent gesteigert.
BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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