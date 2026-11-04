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Capitol Federal Financial-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Capitol Federal Financial Inc
7.40 EUR -0.10 EUR -1.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Capitol Federal Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.808,318 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 8,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.497,29 USD wert. Mit einer Performance von +54,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 1,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.02.06 Update Capitol Federal Financial: Market Perform Ryan, Beck & Co
26.01.05 Update Capitol Federal Financial: Hold Sandler O´Neill

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