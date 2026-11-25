Langfristige Performance

Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Capitol Federal Financial-Aktie bei 6,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.503,759 Capitol Federal Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 12.195,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,95 Prozent.

Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 998,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net