Rentabler Capitol Federal Financial-Einstieg?

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,22 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,652 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 498,77 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 17.11.2026 auf 8,09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,12 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net