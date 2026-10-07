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Capitol Federal Financial-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Capitol Federal Financial Inc
7.40 EUR -0.10 EUR -1.33 %
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Vor 3 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Capitol Federal Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 215,054 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.832,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,23 Prozent angewachsen.

Capitol Federal Financial wurde am Markt mit 1,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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07.02.06 Update Capitol Federal Financial: Market Perform Ryan, Beck & Co
26.01.05 Update Capitol Federal Financial: Hold Sandler O´Neill

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