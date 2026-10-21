NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 14,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,082 Capitol Federal Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 8,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,21 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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