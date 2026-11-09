NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cathay General Bancorp -Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,79 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 314,564 Cathay General Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 06.11.2026 20.201,32 USD wert, da der Schlussstand 64,22 USD betrug. Aus 10.000 USD wurden somit 20.201,32 USD, was einer positiven Performance von 102,01 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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