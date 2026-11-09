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NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cathay General Bancorp
57.00 EUR -0.50 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cathay General Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,79 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 314,564 Cathay General Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 06.11.2026 20.201,32 USD wert, da der Schlussstand 64,22 USD betrug. Aus 10.000 USD wurden somit 20.201,32 USD, was einer positiven Performance von 102,01 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.18 Cathay General Bancorp Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
01.12.17 Cathay General Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
26.10.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
20.07.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
21.04.16 Cathay General Bancorp Neutral D.A. Davidson & Co.

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