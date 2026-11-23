Performance unter der Lupe

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,263 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.674,75 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 20.11.2026 auf 61,43 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 67,48 Prozent gleich.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net