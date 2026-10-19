NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Cathay General Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 217,912 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 13.066,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,96 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 13.066,03 USD entspricht einer Performance von +30,66 Prozent.
Insgesamt war Cathay General Bancorp zuletzt 4,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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