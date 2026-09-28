NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Cathay General Bancorp-Performance

28.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,15 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 292,826 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (61,45 USD), wäre das Investment nun 17.994,14 USD wert. Mit einer Performance von +79,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net