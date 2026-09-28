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Cathay General Bancorp-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cathay General Bancorp
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Vor 3 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,15 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 292,826 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (61,45 USD), wäre das Investment nun 17.994,14 USD wert. Mit einer Performance von +79,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.05.18 Cathay General Bancorp Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
01.12.17 Cathay General Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
26.10.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
20.07.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
21.04.16 Cathay General Bancorp Neutral D.A. Davidson & Co.

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