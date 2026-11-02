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Profitable Cathay General Bancorp-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cathay General Bancorp-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cathay General Bancorp
57.50 EUR -0.50 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cathay General Bancorp-Aktie bei 42,99 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 23,261 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.498,02 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 30.10.2026 auf 64,40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,80 Prozent angewachsen.

Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 4,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.18 Cathay General Bancorp Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
01.12.17 Cathay General Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
26.10.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
20.07.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
21.04.16 Cathay General Bancorp Neutral D.A. Davidson & Co.

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