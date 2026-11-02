NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cathay General Bancorp-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cathay General Bancorp-Aktie bei 42,99 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 23,261 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.498,02 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 30.10.2026 auf 64,40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,80 Prozent angewachsen.
Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 4,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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