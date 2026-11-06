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Central Garden Pet-Anlage

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Central Garden & Pet Co.
41.40 EUR 1.00 EUR 2.48 %
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Am 06.11.2016 wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 19,01 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 525,972 Central Garden Pet-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 25.215,10 USD wert. Damit wäre die Investition um 152,15 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.04.17 Central GardenPet Buy Argus Research Company
22.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Buy Matrix Research
13.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Market Underperfo Avondale Partners
08.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
09.11.05 Update Central Garden & Pet Co.: Market Perform Avondale Partners

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