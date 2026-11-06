NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingebracht

Central Garden Pet-Anlage

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.11.2016 wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 19,01 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 525,972 Central Garden Pet-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 25.215,10 USD wert. Damit wäre die Investition um 152,15 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net