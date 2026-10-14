NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Performance im Blick

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 14.10.2016 wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Casinos-Papier an diesem Tag 6,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 152,207 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,60 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 13.10.2026 auf 0,84 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 87,14 Prozent.

Century Casinos wurde am Markt mit 23,43 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net