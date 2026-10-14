DAX 25.322 +0,2%ESt50 6.196 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,98 -0,2%Nas 26.840 -1,3%Bitcoin 73.612 -0,8%Euro 1,1118 -0,7%Öl 105,7 -0,0%Gold 4.083 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Century Casinos Inc.
0.74 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2016 wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Casinos-Papier an diesem Tag 6,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 152,207 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,60 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 13.10.2026 auf 0,84 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 87,14 Prozent.

Century Casinos wurde am Markt mit 23,43 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Century Casinos Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Century Casinos Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Century Casinos nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.01.18 Century Casinos Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.11.15 Century Casinos Buy Singular Research
31.03.15 Century Casinos Buy Brean Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.