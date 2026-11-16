NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 3 Jahren verdient

Ceva-Performance

Vor Jahren Ceva-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ceva-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,90 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Ceva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,662 Ceva-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.168,49 USD, da sich der Wert eines Ceva-Papiers am 13.11.2026 auf 25,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,85 Prozent vermehrt.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 728,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net