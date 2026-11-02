NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Ceva-Performance

02.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ceva-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Ceva-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ceva-Anteile bei 31,25 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 320,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 9.446,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,54 Prozent eingebüßt.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 832,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net