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Ceva-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ceva-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceva Inc.
26.20 EUR -1.40 EUR -5.07 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Ceva-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ceva-Anteile bei 31,25 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 320,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 9.446,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,54 Prozent eingebüßt.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 832,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
07.05.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
14.02.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
18.05.18 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
09.05.18 Ceva Buy The Benchmark Company

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