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Profitabler Ceva-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Ceva-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceva Inc.
25.40 EUR 0.60 EUR 2.42 %
Charts | News | Analysen

Am 26.10.2021 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ceva-Papier bei 44,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,376 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 28,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 640,41 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 35,96 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 804,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
07.05.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
14.02.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
18.05.18 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
09.05.18 Ceva Buy The Benchmark Company

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