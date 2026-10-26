NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Ceva-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 26.10.2021 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ceva-Papier bei 44,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,376 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 28,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 640,41 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 35,96 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 804,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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