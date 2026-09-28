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NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ceva eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceva Inc.
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Vor 5 Jahren wurde das Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ceva-Anteile an diesem Tag 42,63 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceva-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,346 Ceva-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,92 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 25.09.2026 auf 36,20 USD belief. Mit einer Performance von -15,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ceva markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
07.05.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
14.02.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
18.05.18 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
09.05.18 Ceva Buy The Benchmark Company

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