NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitable City-Investition?

28.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Anlegern gebracht.

City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,264 City-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 179,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79,03 Prozent.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net