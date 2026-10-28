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Profitable City-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die City-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
City Holding Co.
141.75 USD 0.08 USD 0.06 %
Charts | News | Analysen

City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,264 City-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 179,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79,03 Prozent.

City wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 City Market Perform Hovde Group
23.12.11 City hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.05 Update City Holding Co.: Hold Sandler O´Neill
18.04.05 Update City Holding Co.: Buy Sandler O´Neill
27.01.05 Update City Holding Co.: Buy Moors & Cabot

Information

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