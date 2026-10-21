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Performance unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
City Holding Co.
141.07 USD -1.03 USD -0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das City-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die City-Aktie letztlich bei 88,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die City-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 112,486 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 15.984,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +59,84 Prozent.

Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 City Market Perform Hovde Group
23.12.11 City hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.05 Update City Holding Co.: Hold Sandler O´Neill
18.04.05 Update City Holding Co.: Buy Sandler O´Neill
27.01.05 Update City Holding Co.: Buy Moors & Cabot

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