Frühe Anlage

Bei einem frühen Investment in City-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden City-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des City-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,012 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 139,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40,85 Prozent.

City wurde am Markt mit 1,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net