NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: Über diese Dividende können sich City-Anleger freuen

Dividenden-Ausschüttung

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt City Anteilseignern eine Dividende.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert City am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3,32 USD. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 10,30 Prozent. Die Gesamtausschüttung von City beläuft sich auf 47,29 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 8,76 Prozent zugenommen.

City-Dividenden-Rendite

Der City-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 121,40 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist das City-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,79 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,54 betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der City-Kurs via NASDAQ 32,42 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 40,94 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel City

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 3,52 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2,90 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu City

City ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,816 Mrd. USD. Dividenden-Aktie City weist aktuell ein KGV von 13,35 auf. Der Umsatz von City betrug in 2025 399,310 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 8,93 USD.

Redaktion finanzen.net