NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Consumer Portfolio Services-Anlage im Blick

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2023 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 109,170 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Consumer Portfolio Services-Papiers auf 9,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.024,02 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.024,02 USD entspricht einer Performance von +2,40 Prozent.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 204,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net