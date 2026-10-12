DAX 25.286 +0,8%ESt50 6.200 +0,4%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,14 +1,2%Nas 27.271 -0,3%Bitcoin 74.207 -0,6%Euro 1,1177 -0,1%Öl 107,1 +2,3%Gold 4.168 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Consumer Portfolio Services-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2023 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 109,170 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Consumer Portfolio Services-Papiers auf 9,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.024,02 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.024,02 USD entspricht einer Performance von +2,40 Prozent.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 204,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Consumer Portfolio Services Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Consumer Portfolio Services Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Consumer Portfolio Services nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.04.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point
25.02.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.