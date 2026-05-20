NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Consumer Portfolio Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 5 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 20,325 Consumer Portfolio Services-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 200,41 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 29.05.2026 auf 9,86 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 100,41 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 212,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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