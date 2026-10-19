DAX 25.226 -1,5%ESt50 6.123 -1,3%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,90 +2,1%Nas 26.494 +1,4%Bitcoin 73.053 +0,0%Euro 1,1212 -0,2%Öl 108,3 -1,4%Gold 4.146 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Consumer Portfolio Services-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consumer Portfolio Services Inc.
8.15 EUR 0.05 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Consumer Portfolio Services-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.597,444 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Consumer Portfolio Services-Anteile wären am 16.10.2026 14.616,61 USD wert, da der Schlussstand 9,15 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 46,17 Prozent.

Alle Consumer Portfolio Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 200,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Consumer Portfolio Services Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.netStarker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung

Consumer Portfolio Services Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Consumer Portfolio Services nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.04.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point
25.02.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.