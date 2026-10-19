NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Consumer Portfolio Services-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.597,444 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Consumer Portfolio Services-Anteile wären am 16.10.2026 14.616,61 USD wert, da der Schlussstand 9,15 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 46,17 Prozent.
Alle Consumer Portfolio Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 200,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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